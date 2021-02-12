除夕夜家族團圓吃年夜飯、打牌、發紅包一直是傳統，但也有許多在外地打拼的年輕人因工作緣故，無法返鄉團聚，只能買外食繼續努力。一名網友表示自己年夜飯只有「1飯1菜」，並附上照片，不少鄉民看到後搖頭，直呼慘到不忍噓。

網友在PTT八卦版PO出照片「這樣年夜飯會太豐盛嗎」，稱自己除夕夜只能去超市買年夜飯，還說有蛋又有飯，熱量看起來滿夠的，詢問「這樣會不會太豐盛」。透過照片可以看到，原PO僅買了一顆39原的蛋黃酥，加上一碗15元的白飯，可說相當悽慘。

網友PO出自己年夜飯，僅一顆蛋黃酥加上一碗白飯，讓不少鄉民直說「可憐的孩子」、「不忍噓」。(圖／PTT)

鄉民看到後紛紛留言：「不忍噓」、「好慘啊」、「可憐哪」、「好歹拿杯飲料當作湯品吧」、「好可憐的孩子」、「這我真的噓不下去」、「只能幫QQ了」。

也有不少人反串揶揄：「吃這麼好 不知人間疾苦」、「豆沙配飯 真虧你想的出來」、「怎麼吃這麼多，熱量會太高吧」、「即日起你也列為八卦版富二代」、「白飯就花了15塊 財富自由」、「蛋黃酥加白飯是啥鬼? 省的錢繳給醫院剛好」、「你還不如去找前面PO麥當勞的作伴，熱鬧一點」、「小心痛風發作」、「我阿嬤問你需要幫助嗎」、「熱量高了點，記得不能全部吃完」、「炫富文」。

(中時新聞網)