在外縣市工作的民眾都有租屋需求，要租到理想的房子不容易。一名網友表示，親戚將北上至內湖工作，打算與友人一起合租，但卻不知道市場租屋行情，並貼出一張有上下舖的房間照片，其中上舖還是懸空，他好奇問「這樣的房間，多少房租才合理？」照片曝光意外引發網友熱烈討論，直呼「誰敢睡，根本是難民營」。

原PO昨（17）日於PTT八卦板發文指出，親戚於年後要至北市內湖工作，預計與友人一起合租一間房，好分擔房租，兩人在租屋網找了很久，終於看到一間可以容納兩人的房間，只見該房間的空間看起來相當小，有兩張看似是上下舖的床，但仔細一看上舖竟然是懸空的，旁邊並無任何梯子，只有一個簡單的把手，令人看了膽戰心驚，原PO問及「台北內湖這樣的房間、房租多少才合理」？

一名網友透露，親戚將在年後到內湖工作，預計與友人一起租房子，但他分享的房間照片，令不少人都嚇傻。（圖／翻攝自PTT）

照片曝光後，不少網友看傻了眼直呼，台北一堆這樣的破鳥籠宅，根本就是難民營，像這樣懸空的床板，支撐點是訂在牆上的，上層絕對會垮下來，睡下舖的可能在睡夢中就先走一步了，若是運到強震，下舖根本就是「人肉千層糕」，並痛批房東「為了房租，真的什麼都想得出來，給我錢，我都不睡」，建議原PO找大通鋪的最適合。

租屋網可見4坪大的房間仍在出租中。（圖／翻攝自租屋網）

《中時新聞網》實際至租屋網搜尋，果真找到該房間，只見租屋資訊詳細寫著，4坪大的房間，月租6500元，含網路、水電費、瓦斯費，且提供洗衣機、冰箱等家電，但還是令不少網友看了卻步。

(中時新聞網)