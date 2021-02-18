蓄意毀損國幣小心觸法！一名網友於臉書社團表示，拿100元去手搖飲，返家後發現收到一枚穿有圓孔的10元硬幣，令他相當困擾，貼文曝光後，有知情網友一看秒懂表示，過去有不少的民眾，會在圓孔上綁一條細線，拿去投販賣機，可反覆投幣，堪稱是販賣機天敵。

原PO昨（17）日於臉書社團《爆怨公社》分享一張照片指出，去手搖飲店買飲料，拿100元給店員找錢，當下並沒有仔細看就將零錢收起來了，回家後才發現找零的硬幣中，其中一枚10元上方，竟有一個整齊的圓孔，令他十分煩惱。

照片曝光後，立刻有知情網友留言說，發行於73至75年的硬幣，許多民眾都會在上面打一個圓形孔洞，再綁上一條細線，將其投入任何投幣式的販賣機，待「拿到好處」後，再利用線將硬幣拉回，是可重複使用的硬幣，堪稱是販賣機天敵；更有男網友透露，自己過去都是靠這種硬幣，無限暢飲販賣機的飲料、電動玩到爽。

其他網友看了之後紛紛驚呼「看留言，長知識」，也有人分享過去有一種習俗是農曆七月初七，牛郎織女相會時，七娘媽聖誕，長輩會把硬幣穿孔給小孩穿戴在身上保平安，逢年過節都戴著，直到滿16歲，另一名網友也說，以前國中班上同學父親過世，也是利用硬幣打孔，穿紅線戴在手中，戴了好長一段時間。

(中時新聞網)