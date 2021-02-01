1.南亞科(2408)：三星、海力士同步看好DRAM後市，上周五外資、投信聯手轉買超，盤初股價續彈逾4%，收復季線、5日線。

2.第一銅(2009)：下方季線有撐，盤初開低後震盪走高逾3%，拚回5日線。

3.車王電(1533)：上周五遭外資大舉調節賣超1066張，今早股價大跌逾6.5%，失守5日線。

4.統一超(2912)：外資連三日買超加持，今早股價彈升約1.8%，一舉收復5日線、月線、季線。

5.智冠(5478)：外資連三日回補買超，帶動今早股價彈升逾2.5%

6.聯成(1313)：林園大火財損2700萬元，影響2月營收約0.15%，早盤一度跌近3%。

7.友達(2409)：周四法說會，去年可望轉盈，多方氣焰高，股價上攻逾5.7%。

8.圓展(3669)：企業級視訊會議系統獲Microsoft Teams認證，晨盤挾量高揚逾8%，重返季線。

9.先進光(3362)：天價賠償大立光，早盤打入跌停40.85元鎖死。

10.譁裕(3419)：5G題材飄香，股價一度上漲逾5%、重回5日線，但賣壓隨即湧現。

11.圓剛(2417)：宅經濟發威、急單湧現，早盤放量漲逾6%，收復短均及月線。

12.遠東新(1402)：土地開發事業邁入收成年，早盤漲逾2%，躍上周線。

13.康那香(9919)：本土＋0破功、防疫抬頭，早盤漲逾5.5%、觸及月線。

14.福邦證(6026)：上季獲利登近3年高點，惟空方占上風，早盤開平走低。

15.上海商銀(5876)：不畏外資持續賣超，早盤獲多頭相挺，彈漲逾2%。

16.鴻海(2317)：外資、自營商聯手賣超2日，空方壯大，開盤後翻落110元之下。

17.致伸(4915)：外資轉賣，投信接棒力拱，股價回檔空間有限，走高近2%拚穩57元。

18.台泥(1101)：低檔甜蜜點吸引買盤，40元獲支撐，漲幅突破1%。

19.統一(1216)：農曆春節消費旺季，多方揚眉吐氣，今早朝70元關卡前進，創下近3個月高點。

20.智邦(2345)：白牌交換器、400G交換器題材吸引外資，股價觸低彈升逾2%，先拚回5日線。

21.台微體(4152)：疫情升溫加熱防疫題材，上周五外資轉買超，今早挾量觸及漲停83.7元。

(編輯整理：李慧蘭)

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