中華經濟研究院發布1月臺灣採購經理人指數（PMI），指數連續7個月擴張，上揚3.8至65.1，為2012年7月創編以來最快擴張速度，未來六個月展望70.0，也是創編以來最快擴張速度，非製造業經理人指數（NMI）連續8個月呈現擴張，但擴張速度與前一個月相比維持不變的55.0。

中經院表示，PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨轉為擴張。六大產業PMI連續二個月全數維持在60以上的擴張速度，依擴張速度排序為交通工具產業、電力暨機械設備產業、基礎原物料產業、電子暨光學產業、化學暨生技醫療產業與食品暨紡織產業。

中經院指出，其中全球航運缺櫃導致交期拉長，供應商交貨時間指數連續3個月維持0以上的上升速度，指數續揚8.2個百分點至73.3，為創編以來最快上升速度。原物料價格指數連續2個月維持在80以上的上升速度，指數續揚3.0至85.8，也是創編以來最快上升速度。另未完成訂單指數續揚1.9個百分點至65.2，一樣為創編以來最快擴張速度。

NMI連續8個月呈現擴張，四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。中經鋎說明，八大產業中，六大產業NMI呈現擴張，依擴張速度排序為運輸倉儲業、營造暨不動產業、批發業、教育暨專業科學業、資訊暨通訊傳播業與金融保險業。僅住宿餐飲業與零售業呈現緊縮。

供應商交貨時間（受託工作完成時間）連續15個月上升，指數上揚1.0至57.9，創2014年8月創編以來最快上升速度。採購價格（營業成本）連續61個月上升，指數上揚4.4至66.3，也是創編以來最快上升速度。服務收費價格上升0.4至56.6，為連續8個月上升，同樣為創編以來最快上升速度。

(工商 )