國際廢鋼原料價格持續回檔，年前鋼價也隨勢持續修正；豐興(2015)本周鋼筋盤價連續第二周走跌；今日廢鋼收購價再降每公噸300元，原料價格為連三周下滑，成品鋼筋本周續降800元，連續第二周調降。

受制國際廢鋼原料價格持續拉回，豐興之前累計兩周廢鋼原料價格累計共降1600元，上周鋼筋成品跟降800元；今日原料面廢鋼再降300元，累降共計1900元；鋼筋也再降800元，鋼筋累計降價共1600元。本周型鋼基價仍是平盤。

豐興最新報價，廢鋼降至每公噸9300元。鋼筋降價來到每公噸1.83萬元。型鋼產品持平為每公噸2萬3800元。

國際廢鋼原料價格近三周急跌，豐興繼1月18日當周周間變盤，共計降廢鋼收購價600元後，上周一再降500元，上周四再降500元，累計共降1600元。今日則再降300元，呈現持續探底的格局。

成品價格方面，隨著原料價格回檔，上周鋼筋跟進調降800元，本周再降800元，同步呈現持續探底的格局。

整體來看，由於台商回台建廠以及營建續有撐，整體需求仍旺，鋼廠多看好後續價格有撐；預料將隨國際廢鋼跌勢趨緩或止跌，買盤就會出手，農曆年期間若國際廢鋼價格回穩，鋼筋價格年後即有望止跌反彈。

國際原料行情續下修，跌勢擴大；日本2H廢鋼報價下跌42美元為358美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌33美元為370元；澳洲鐵礦砂由168.6美元下跌至158.05美元。

(時報資訊)