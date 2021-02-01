近日傳出媒體人趙少康打算重回國民黨，綠委陳亭妃表示，在這個時間點，外界很容易聯想到是為了2024年的選舉，或是國民黨黨主席之爭。28年前的趙少康，可以說是國民黨的政治金童，在離開多年後，又重返國民黨，相信一定有些想法跟計畫。

趙少康自1981年踏入政壇，首次參選台北市議員即當選，1987年當選立委，當時被稱為政壇的「政治金童」，也是國民黨新生代的重點人物。

因與前總統李登輝，在國民黨的路線問題上意見不合，趙少康於1992年改以無黨籍身分，在台北縣選區拿下23.5萬票當選立委。1993年參與新黨籌組，1994年代表新黨，與民進黨陳水扁、國民黨黃大洲競逐台北市長，在敗給陳水扁後，投身媒體工作，漸漸淡出政壇。

陳亭妃說，趙少康不會平白無故在28年後，再次申請加入國民黨，而且還是希望以中評委的身分回歸，因為只要具中評委的資格，就可以選國民黨黨主席，這確實是有外界揣測跟猜測的地方。

(中時 )