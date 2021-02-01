據新北市警察局交通大隊統計，今年元旦至1月27日，27天內發生17件死亡車禍，造成18人死亡。（警方提供）

受到新冠肺炎疫情影響，降低民眾搭乘大眾運輸意願，據新北市警察局交通大隊統計，今年元旦至1月27日，27天內發生17件死亡車禍，造成18人死亡，去去年同期增加3件、死亡人數也增加3人。交大分析，以汽機車間擦撞占47.1％最多，多為用路人普遍缺乏路權優先的停讓觀念所致。

警分析，針對今年1月死亡事故分析肇事型態，以汽機車間擦撞8件、占47.1％為最多，因交岔路口的車輛交織情況頻繁，隱藏許多危險，部分用路人常不遵守號誌指示，且普遍缺乏路權優先的停讓觀念，常見在未設有號誌管制路口，毫無減速呼嘯而行，以引發多起嚴重傷亡。

其次為汽機車自撞事故，今年已發生6件、占35.3％死亡事故，自撞事故多為超速失控所發生的意外，以致往往一發生，造成的傷害都極為嚴重。

另外，近幾年「行人路權」受到重視，針對今年1月3件、占17.6％，汽車與行人擦撞的死亡事故，警方持續將「車輛不禮讓行人」及「行人違規」列為重點取締項目，同時加強宣導，呼籲汽機車駕駛人在行近行人穿越道前，應減速慢行，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先行通過，行人通行時也要注意左右來車，確定安全再通行。

警方指出，新的一年開始，且農曆過年將至，一同維持新北交通環境，降低事故減少憾事發生。為保障市民生命財產安全，警方仍會持續重點執法，希望民眾都能確實遵守交通法規與路權優先順序，確保行車安全順暢，平安快樂過好年。

(中時 )