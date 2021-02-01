台鹽董事長陳啟昱1日請辭，台鹽董事長及台鹽綠能董事長等相關職位全數辭去，國營會表示，1日早上有收到台鹽董事長陳啟昱的辭呈，內容是關於過去任期已經有4年多，已經完成階段性任務，且後續有另外的生涯規劃，因此辭去台鹽董事長及台鹽綠能董事長，沒有更進一步說明辭職原因。

至於後續接替人選，經濟部說，由於請辭是相當突然，目前由經濟部次長曾文生代理，董事長人選會在最短時間內對外宣布，預計農曆年後才會公布。

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