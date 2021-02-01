台鹽董座陳啟昱突請辭 經部：次長曾文生先代理 15:212021/02/01 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鹽董事長陳啟昱1日請辭，台鹽董事長及台鹽綠能董事長等相關職位全數辭去，國營會表示，1日早上有收到台鹽董事長陳啟昱的辭呈，內容是關於過去任期已經有4年多，已經完成階段性任務，且後續有另外的生涯規劃，因此辭去台鹽董事長及台鹽綠能董事長，沒有更進一步說明辭職原因。 至於後續接替人選，經濟部說，由於請辭是相當突然，目前由經濟部次長曾文生代理，董事長人選會在最短時間內對外宣布，預計農曆年後才會公布。 誠美材轉骨 訂單看到年中 中職》味全龍教練團定案 洋將本周陸續抵台 (工商 ) #董事長 #台鹽 #陳啟昱 #請辭 #尋覓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鹽董座陳啟昱請辭 綠委：尊重 16:542021/02/01 政治 趙少康回國民黨 黨務人士：選不選主席非重點 重點在趙將是活棋 14:352021/02/01 政治 林為洲：歡迎趙少康回來 反對為趙參選改變規則 14:172021/02/01 政治 封關周 科技法說14連發 04:102021/02/01 證券．權證 股匯雙漲 新台幣連二升 16:342021/02/01 財經 陳澤耀受封「同志鮮菜」 IG粉絲暴增還收到猥褻照 18:572021/02/01 娛樂 大中華股 存股族買點到 04:102021/02/01 投資理財 陳啟昱突辭臺鹽董事長 陳：已完成階段性任務 12:132021/02/01 政治 【重返國民黨】趙少康證實申請回黨 爆：韓國瑜勸我選黨主席 10:062021/02/01 政治 【重返國民黨】趙少康要選黨主席有2關卡 江啟臣是關鍵 14:132021/02/01 政治 臺鹽董事長陳啟昱今日突然宣布辭職 15:062021/02/01 財經 財經熱門新聞 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 與陸僵局未解澳經濟又有大禍臨頭 年損恐逾2兆 - 財經 車用晶片荒沒人找 三星狩獵2大咖搶市 恐吃到台積電大客戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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