台中海線團體「刪Q總部」發起罷免台中第二選區立委陳柏惟，第一階段提議書即將送至中選會提案。對此，陳柏惟今日受訪老神在在表示，國民黨支持者不只2000個，花半年時間要找2000人連署，遍地烽火一定辦得到，「我完全平常心，沒有感覺到有什麼不同，世界還是正常運作，對10幾萬選民很有信心。」

媒體詢問罷捷案未過，自己是否吃了定心丸？陳柏惟表示，無論有無罷免案，每天仍戮力問政、把事情做好，希望有不一樣的思維及政治生態來改變台灣的環境；選前、到選後自己說的跟做的都一樣，沒有對不起支持者，本來心理建設及狀態就很堅強，沒有定心丸的問題。

至於是否會擔心刪Q行動？陳柏惟表示，自己是11萬人投票給我希望我去立法院問政時做事，不是為了罷免的人存在，不會因他們改變，也不會為他們迎合，或是調整莫須有、強辯正常扭曲抹黑的立場，這不是台灣良性生態。

陳柏惟分析，國民黨現在有兩股力量，第一是利用罷免來練兵組織，黨江啟臣日前到屏東、羅志強也是全台趴趴走，他們藉此重新動員，把過去失去的國民黨支持者找回來。

另一派是在地方經營，本來就有基層實力，不是你們大放厥詞，然後就要來地方收割，國民黨這兩派力量要自己要先經過一次重組。

陳柏惟提到，自己跟選舉對手相處得還算和平，沒有惡言相向或是不好的負面情緒。這種全面性罷免，由外地來炸地方，「如果是我的對手顏寬恒也會感到非常不舒服，國民黨自己要先內部搞清楚，到底要幹嘛吧！」

(中時 )