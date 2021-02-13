前總統馬英九昨（12）日大年初一呼籲總統蔡英文不要再稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」，同時也說大陸願意提供疫苗給台灣不該拒絕，但民進黨立委王定宇痛批馬英九是「飼老鼠咬布袋」。對此，馬英九辦公室反嗆王定宇「大過年就胡說八道」，已涉及誹謗，請自行承擔法律責任。

馬英九在昨（12）日大年初一受訪時向蔡政府提出3點建言，第一，不要再稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」。第二，如果大陸有意願提供台灣疫苗，不要馬上拒絕。第三，兩岸在11年前簽訂「海峽兩岸醫療衛生合作協議」，其中一章專門講防疫傳染病，應盡快推動。但王定宇今（13）日在臉書上發文痛批馬英九是「飼老鼠咬布袋」。

對此馬辦表示，美國總統拜登要求聯邦政府，不要再以病毒起源的地理位置稱呼新冠肺炎，蔡英文也改稱新冠病毒，並祝福對岸人民新春安康，希望能共同促成兩岸和平穩定。質疑在蔡總統有意釋出善意，改善兩岸關係，王委員卻大唱反調，挑撥民粹、操弄仇中，到底是何居心？

馬辦表示，有關兩岸合作防疫及疫苗的議題，馬英九日前受訪時已經說得很清楚，但王定宇卻刻意扭曲言論，痛批他「大過年就在胡說八道」。馬辦也呼籲選民要睜大眼睛，勿再受騙上當，同時質疑王定宇涉及誹謗，也請自行承擔相關法律責任。

(中時新聞網)