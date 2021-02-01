台鹽董座陳啟昱請辭 綠委：尊重 16:542021/02/01 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委許智傑。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鹽董座陳啟昱今日傳出請辭並有意重返政壇消息，綠委許智傑表示，聽到他請辭的消息，覺得相當可惜，但會尊重他的決定，未來不論是重返政壇，或者在各個領域服務，想必陳啟昱都會有很傑出的表現。 許智傑指出，陳啟昱在擔任台鹽董事長期間，推動魚電共生的經濟模式，讓台鹽獲利屢創新高，在疫情當前的情況下，業績還比前一年好，可以說表現相當成功。 民進黨北市黨部主委改選 王孝維：吳怡農可吸引年輕人 陳啟昱突辭臺鹽董事長 陳：已完成階段性任務 (中時 ) #台鹽 #陳啟昱 #請辭 #董座 #綠委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨2022北市長人選 綠委曝：陳時中還是最強代表之一 12:562021/01/31 政治 趙少康重回國民黨 綠委：不單純 13:002021/02/01 政治 台鹽董陳啟昱突請辭 經部：代理人選尋覓中 15:212021/02/01 財經 春節防疫亂糟糟 綠委槓中央 04:102021/02/01 財經焦點 彰化傾倒廢棄物亂象 綠委：盡速檢討修法 13:472021/02/01 政治 綠諷藍飛行夾克 陳冠安回嗆：服飾不是民進黨專利 帶風向才是 16:062021/02/01 政治 誠美材轉骨 訂單看到年中 04:102021/02/01 證券．權證 陳錦杏1日就職中台科技大學校長 成創校首位女校長 16:042021/02/01 生活 臺鹽董事長陳啟昱今日突然宣布辭職 15:062021/02/01 財經 春節出遊 愛車健檢再上路 04:102021/02/01 時尚消費 【重返國民黨】趙少康要選黨主席有2關卡 江啟臣是關鍵 14:132021/02/01 政治 政治熱門新聞 陳時中為何拿不到疫苗 連勝文爆：某綠委大發國難財 - 政治 趙少康有意參選黨主席 江啟臣這樣說 - 政治 遊行布條罵黃捷「婊子」？罷捷總部回應了 - 政治 【罷捷黃金周】罷免黃捷投票會不會過 他預言結局 - 政治 罷免黃捷投票最終預測 王世堅3字斷言結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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