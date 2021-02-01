台鹽董座陳啟昱今日傳出請辭並有意重返政壇消息，綠委許智傑表示，聽到他請辭的消息，覺得相當可惜，但會尊重他的決定，未來不論是重返政壇，或者在各個領域服務，想必陳啟昱都會有很傑出的表現。

許智傑指出，陳啟昱在擔任台鹽董事長期間，推動魚電共生的經濟模式，讓台鹽獲利屢創新高，在疫情當前的情況下，業績還比前一年好，可以說表現相當成功。

(中時 )