東部幹線春節再加開10班次 本周三開放搶票 18:322021/02/01 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵春節連假東部幹線，將再加開10列次。（台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局為因應今年春節連假花東地區旅運需求，於2月9日（星期二）、2月11日（星期四）、2月15日（星期一）及2月16日（星期二）再加開10列次東部幹線列車。加開班次，於2月3日（星期三）0時起開放訂票。 相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢 春節將至減少群聚 星國鼓勵民眾發電子紅包 春節出遊 愛車健檢再上路 (中時 ) #2月 #加開 #東部幹線 #10 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農曆春節國內旅遊激增 公路總局優惠措施報你知 11:412021/02/01 生活 高鐵釋47萬個對號座 開賣瘋搶逾17萬張票 11:342021/02/01 生活 劍湖山世界超值寒假春節優惠 享樂大禮抽不完 13:562021/02/01 新消息 數位網銀衝破646萬戶 樂天銀開戶數首度揭曉 15:002021/02/01 財經 乾杯「麻辣45」插旗台南 和牛油鍋底加台灣溫體牛「辛」吃法 15:092021/02/01 生活 明變天降溫7度 氣象局：2地區濕冷有雨 08:462021/02/01 生活 年前清潔好幫手 全家洗衣複合店推集點免費洗 18:422021/02/01 生活 過年腸胃炎暴增 南基醫院開春節特別門診 18:392021/02/01 健康 中市客運場站禁食 加強消毒 04:102021/02/01 地方新聞 搭載怪獸級挖礦效能顯卡 RTX 30系列筆電 礦工瘋搶 04:102021/02/01 產業．科技 國道3號名間交流道 春節封閉 04:102021/02/01 地方新聞 生活熱門新聞 過年天氣如何 專家：春節連假恐這天變天 - 生活 印度神童預言6星連珠恐有災難 命理師：2021農曆年暗藏3大凶兆 - 生活 對抗新冠先提升免疫力 營養師曝6大關鍵食物 - 生活 公布桃園另一家染疫醫院 鄭文燦給答案 - 生活 致死率極高 英媒點名立百病毒恐成下波大流行 指揮中心回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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