台鐵局為因應今年春節連假花東地區旅運需求，於2月9日（星期二）、2月11日（星期四）、2月15日（星期一）及2月16日（星期二）再加開10列次東部幹線列車。加開班次，於2月3日（星期三）0時起開放訂票。

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢

(中時 )