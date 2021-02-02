桃園市新增2台超高靈敏數位dPCR核酸檢驗儀(digital PCR,dPCR)加強防疫，針對一般PCR檢驗不易確定陰陽的低濃度微量病毒檢體，進行進一步深度確認，希望減少偽陰性感染者成為防疫漏洞的可能性。奎克生技指出，這2台高敏檢驗儀器及1000套新冠肺炎病毒檢驗試劑為公司研發生產，已取得多項國際專利，是國內目前唯一獲得衛福部食藥署防疫專案製造許可的數位dPCR核酸檢驗儀器及試劑，並由李長榮集團及財團法人薇閣文教公益基金會共同捐贈，希望能對桃園防疫有所幫助。

數位核酸檢驗(digital PCR或簡稱dPCR)是目前針對「低濃度微量核酸」最精準、最高規格的絕對定量檢驗技術，根據國際醫學期刊medDxiv 2020年報導的兩項臨床研究數據顯示，在57個一般PCR無法檢出的新冠肺炎病人低濃度檢體中，數位dPCR核酸檢驗可檢出42個陽性，且整體準確度高達94.3%。此外，針對14位以一般PCR檢驗均為「2採陰」的新冠肺炎康復中病人，dPCR仍檢出9位為陽性，顯示應該延長隔離時間。

奎克生技指出，數位核酸檢驗可以減少因為一般PCR檢驗的偽陰性而造成防疫漏洞的可能，且可將新冠肺炎病毒的檢驗靈敏度顯著提升，對於一般PCR檢驗難以判定陰陽的案例，做進一步深入確認。

此外，由於dPCR是一種絕對定量技術，與一般PCR的定性技術不同，因此經由對病患連續數次的檢驗，也可觀察新冠肺炎患者或康復中病人的微量病毒量的變化，提供更適切的治療方法或防疫措施。奎克團隊將運用此檢驗技術，與林口長庚醫院及美國史丹佛大學共同推動合作研究。

(時報資訊)