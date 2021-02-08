高男的胞姊今（8日）前往板橋警分局辦理撤銷協尋手續，並感謝警方協助，讓弟弟能落葉歸根，也算是農曆年前的另類團圓。（板橋警分局提供）

高男的胞姊今（8日）前往板橋警分局辦理撤銷協尋手續，並感謝警方協助，讓弟弟能落葉歸根，也算是農曆年前的另類團圓。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局警員王閔南比對資料庫發現，2014年5月間在三重區德厚里重新堤外道路發現的無名男屍，有右手手指斷1小截特徵，經回溯報案資料，發現疑是2013年12月25日離家出走的高姓男子，他通知家屬進行DNA比對，讓離散7年無名屍找到回家的路，也算是春節前的另類團圓。

據悉，高男為家中么子，2013年12月25日突然的離家出走，家人2天後向台北市文山二分局景美派出所報案協尋，始終音訊全無。家人間接聯繫上尋人高手王閔南，他透過系統找尋相近時間點的無名屍。

王閔南說，2014年5月間在三重區德厚里重新堤外道路發現一具無名男屍，該具無名屍從此無法回家，便下葬在新北市三芝公墓，該無名屍與高男有相同右手手指斷1小截特徵。

王閔南於去年8月19日聯繫家屬前來分局採集DNA，因高男的母親年邁，經溝通由胞兄、胞姊前來分局採集DNA，尚未讓年邁母親知情，經送法醫研究所比對，檢驗顯示比對DNA身分相符。

高男的胞姊今（8日）前往板橋警分局辦理撤銷協尋手續，並感謝警方協助，讓弟弟能落葉歸根，也算是農曆年前的另類團圓。

板橋警分局呼籲，社會上還是有很多類似的個案，失蹤多年者家屬，DNA科技鑑驗精準度能提高確認無名屍體身分的機會，不要太早放棄希望，除了盡速向警察機關報案之外，還可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對。

DNA比對完全免費，讓尋人過程多一種協尋管道就多一次機會，警民聯手合作協尋失蹤人口返家，讓失蹤者能落葉歸根，早日找到回家的路。

(中時 )