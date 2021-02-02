108年度綜合所得稅第四批退稅憑單已於1月18日前寄出，最後兌領期限為3月19日截止，財政部南區國稅局指出，尚未兌領的民眾可提出兌領、早日拿到退稅款。

南區國稅局表示，108年度綜合所得稅申報案件，國稅局依照報稅時間及方式分批核定退稅款，前三批退稅已在109年6月底、7月底及9月底分批撥付完成。

第四批退稅對象為109年5月1日至6月30日間，辦理108年度綜合所得稅結算申報為繳稅、不繳不退或109年6月30日以後逾期申報，經國稅局核定退稅案件，退稅款已於110年1月18日直接匯入納稅義務人申報時指定退稅帳戶。

若申報時未填寫退稅帳號者，則由國稅局寄發退稅憑單，民眾可於3月19日前自行前往指定金融機構兌領。退稅憑單兌領期限為2個月，最後一批退稅之兌領期限為3月19日，民眾如有前三批逾期未兌領之退稅憑單，可持向所轄國稅局申請展延，惟展延之最後兌領期限仍為3月19日。

不過，官員也表示，退稅憑單其實就是退稅支票，代表民眾獲得退稅權利，實際上不會有過期或是消滅情況，即使超過票據上的兌領期限，只要去國稅局就能申請展延期限，若超過一年，國稅局也會重新核發憑單，民眾權益絕不吃虧。

(工商 )