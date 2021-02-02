法務部行政執行署所屬各分署2日舉辦全國123聯日拍賣，正逢春節前夕，買氣十分熱絡，總拍定金額高達高達1.13億餘元，成績亮眼，且因應政府新冠肺炎「秋冬防疫專案」，各分署拍賣會現場都嚴格遵守中央疫情指揮中心的防疫規範，以維護民眾的健康。

這次聯合拍賣除彰化分署停止拍賣動產外，其餘分署都有辦理動產現場拍賣；不動產部分，新北分署、新竹分署、台南分署、屏東分署是採全部通訊投標外，其他9分署則採通訊投標兼採現場投標。

不動產拍定金額總計1億851萬5608元，拍定金額最高的是新北分署通訊投標拍賣新北市三重區中正南路店面，拍定金額3598萬8000元。其次是台中分署拍賣台中市西屯區福星段土地及建物，拍定金額為1875萬元。

另外，台北分署所拍賣台北車站前亞洲廣場大樓地下停車場最後席次的停車位，歷經多次拍賣流標後，終於以1752萬元拍定。還有花蓮分署拍賣知本13間溫泉套房，拍定金額632萬820元。其他分署也拍定多筆優質不動產，成果豐碩。

在動產拍定部分，金額總計454萬1131元。以台北分署拍賣1台藍色VOLVO休旅車122萬元為最高。為增加春節買氣，各分署也提供各式各樣應節物品，包含各種生活家電、珠寶項鍊、捷安特腳踏車、木雕、家具、玉里觀音米、茶葉、保健食品、蛋糕、皮鞋等物件。

(中時 )