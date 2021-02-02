總在醫院裡忙著照護病患的護理人員，養成過程不容易。以醫生來說，不但要成績優異考進醫學院，還要在繁重的課程裡出類拔萃，才有機會選擇有興趣的科別；接著經過一連串嚴格訓練，多年之後終於有機會獨當一面，箇中辛苦，只有身在其中才能感受。本集《健康療天室》在Ruby老師的好奇提問下，「泌密會客室」的陳偉傑和羅詩修醫師道出許多當年在醫師訓練時的秘辛。

●「當醫師一年，就可以無痛買下名車」？ 醫生的都市傳說 真假都有

醫療環境改變，許多關於醫生的話題到底是真是假？Ruby老師犀利問道，長輩都說「當醫生可以賺大錢，日子過得比較好，」陳偉傑和羅詩修醫師的答案出人意料。另外也聊到像是「考醫科的人都想以台大、陽明為志願？」、「進醫科比較有桃花？」等等都市傳說，讓人一窺醫師的生活點滴。完整內容都在《健康療天室》第9集：怎麼當醫師都可以「療」！填志願請三思，醫生真的沒那麼爽！

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

《健康療天室》第9集 怎麼當醫師都可以療！ 填志願請三思 醫生真的沒那麼爽！

(中時新聞網)