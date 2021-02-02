台南市安南區台江大道昨天深夜發生死亡車禍，車上6名男女重傷送醫不治。台南地檢署下午在台南市立殯儀館針對遺體進行相驗，檢警及法醫相驗後發現6人死因都是頸椎斷裂與氣血胸。疑似是車輛超速撞擊工廠建築，瞬間衝擊造成6人重傷死亡。除了1名死者家屬質疑路面高低落差太大，造成車輛失控快，其他5名家屬對死因無意見，檢方開立死亡證明之後，將領回遺體，辦理後事。

(中時新聞網)