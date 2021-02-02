【6死車禍】奪命關鍵出爐 相驗6人死因皆為頸椎斷裂、氣血胸 19:532021/02/02 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【6死車禍】法醫相驗6名死者遺體 死因皆為頸椎斷裂、氣血胸（洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市安南區台江大道昨天深夜發生死亡車禍，車上6名男女重傷送醫不治。台南地檢署下午在台南市立殯儀館針對遺體進行相驗，檢警及法醫相驗後發現6人死因都是頸椎斷裂與氣血胸。疑似是車輛超速撞擊工廠建築，瞬間衝擊造成6人重傷死亡。除了1名死者家屬質疑路面高低落差太大，造成車輛失控快，其他5名家屬對死因無意見，檢方開立死亡證明之後，將領回遺體，辦理後事。 【6死車禍】3人是慈明高中學生 校方不捨：全是單親 【6死車禍】台江大道設計不良釀1車6人斷魂？1死者姑丈擬提國賠 (中時新聞網) #死因 #法醫相驗 #遺體 #頸椎 #斷裂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【6死車禍】情侶出遊共赴黃泉 女高中生父：未到談戀愛年紀 14:412021/02/02 社會 【6死車禍】雙胞胎妹命喪6死車禍 姊IG淚：前幾天唱歌竟是最後一面 16:082021/02/02 社會 【6死車禍】高速衝上橋整車彈跳甩尾 3對情侶1寵物狗枉斷魂 10:122021/02/02 社會 【6死車禍】台南轎車90度甩尾撞工廠大門 3男3女慘死車內 03:322021/02/02 社會 【黃芳彥身亡】胞弟懷疑黃芳彥被輕生 好友高大成揭關鍵疑點 20:132021/01/29 社會 【黃芳彥身亡】黃芳彥遺體解剖出爐 確認舉槍輕生 08:582021/01/29 社會 【6死車禍】3對情侶出遊台南遇死劫 3人仍是學生 10:222021/02/02 社會 【6死車禍】22歲駕駛無照又超載 6同事出遊遇死劫 09:462021/02/02 社會 【黃芳彥身亡】弟堅信不會尋短 6天前最後LINE曝光：談SARS 12:442021/01/29 社會 台南重大車禍6死 教育局長：4人是台中的學生 15:182021/02/02 生活 烘爐地爆雙屍命案 2男陳屍計程車內 07:202021/02/02 社會 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 買家網購情趣用品心得照太18禁 網暴動求見本尊：莖為天人 - 社會 【6死車禍】台江大道設計不良釀1車6人斷魂？1死者姑丈擬提國賠 - 社會 賓士跑車掛軍牌遭民眾直擊 身價990萬敞篷上路真相曝光 - 社會 公公做泡麵蒸蛋讓媳婦險吐出 料理照瘋傳：上面全是蛆？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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