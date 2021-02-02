台南6死車禍，3男3女同事出遊疑無照駕駛超載釀禍。(洪榮志攝)

台南深夜90度甩尾車禍 3男3女不治 撞擊影片曝光

台南市安南區台江大道二段，2日深夜發生6人死亡車禍，車上6名死者是3對情侶，其中還有3人是高中生，22歲王姓駕駛無照駕駛，車子是向台東的友人借的，事故發生原因疑超速導致失控撞車，檢察官事後會同法醫前往殯儀館進行相驗，死者家屬也陪同到場，一名18歲楊男死者的姑丈認為是道路設計不良釀禍，打算聲請國賠，但台南市工務局表示，該段路面並無凸起或坑洞。

經警方鑑識，從現場無煞車痕跡與監視器畫面研判，該車行經台江大道的橋樑時，車速相當快，導致車身彈跳起來，落地後整輛車90度甩尾，失控撞上路邊工廠的警衛室。

但死者楊男的姑丈表示，他在事故發生後，今天上午有到事故現場查看，發現車子若是開到時速100公里就會飛起來，過橋後會重心不穩，雖然他不曉得王姓駕駛當時的車速有多快，可是他年紀小、不熟路況，可能方向盤沒抓穩就煞車，才會造成車體亂偏，應該是道路設計不良釀成這起事故，打算要聲請國賠，

惟台江大道路段限速50公里，台南市工務局也稱該路段無凸起或坑洞，事故肇因有待釐清。

警方調查，6名死者分別是駕駛王男（22歲）、坐在右前座魏女（20歲）、後座廖男（21歲）、16歲黃姓少女、16歲羅姓少女及18歲楊姓少年，其中只有駕駛王男為台南人，其餘分別來自台中、彰化、南投等。

這起6死重大車禍發生在今日深夜0時許，王男駕駛自小客車搭載5名友人，沿安南區台江大道二段東往西方向行駛，於安南區台江大道二段201號前，疑因車速過快、車輛失控，撞進對向工廠大門口，車體扭曲變形，造成車上駕駛及乘客共計6人當場失去生命跡象，送醫後均宣告死亡。

(中時新聞網)