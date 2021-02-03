台南市安南區台江大道1日深夜發生6死重大車禍，車上6名乘客均相當年輕，2日晚間檢方會同法醫驗屍，研判6人的死因均為頸椎斷裂與氣血胸。對此，法醫高大成表示，頸椎斷裂的存活機率不大，發生至死亡期間不超過5分鐘。

據了解，1日深夜23時許，22歲王男無照駕駛自小客車搭載5名友人，沿安南區台江大道二段東往西方向行駛，不料行駛至安南區台江大道二段201號前，疑因車速過快，車輛失控撞進對向工廠大門口及警衛室，車體扭曲變形。

消防人員獲報趕抵後，首先破壞車體，並以吊車吊離車頂搶救，但車上6人當時均無呼吸心跳，直至2日凌晨1時搶救出車內最後一名女性後，雖經緊急送醫，6名乘客仍全數不治。

檢警2日會同法醫前往殯儀館驗屍，確定6人死因為頸椎斷裂與氣血胸。除了1名死者家屬質疑路面高低落差太大，造成車輛失控之外，其他5名家屬對死因無意見，檢方開立死亡證明之後，即可領回遺體，辦理後事。

對此，法醫高大成指出，頸椎斷裂後存活機率相當低，氣血胸救回的機率較高；尤其頸椎斷裂時，傷患下半身幾乎麻痺，知覺有限，發生至死亡前後不到5分鐘，若有幸搶救回生命也將終身以輪椅為伴；氣血胸發生時，傷患則會感覺呼吸不順，救回機率較高。

(中時新聞網)