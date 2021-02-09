大年初四更推出「小貓巴克里迎新春」，參加者均可獲「紅包喵來」限定紅包袋1份，數量有限送完為止。(曹婷婷攝)

可愛小貓造型吸引大人小孩目光。(曹婷婷攝)

館內一、二樓主展區，另還有朱大人滑梯、小貓公車窩等具趣味及互動性設施。(曹婷婷攝)

台灣原創動漫電影「小貓巴克里」回台南了，即日起展出至4月5日。(曹婷婷攝)

囊括多項國際影展獎項的台灣原創動漫電影「小貓巴克里」回娘家了！台南市政府為推動在地動畫產業，也把小貓請回娘家，春節前推出「躲貓貓：小貓祕密基地展」，愛國婦人館搖身一變成為「貓館」，大年初四更推出「小貓巴克里迎新春」，參加者均可獲「紅包喵來」限定紅包袋1份，數量有限送完為止。

台南人出身的邱立偉一手打造《小貓巴克里》動畫、電影，播映時都締造亮眼佳績，在國外也抱回許多獎項肯定，今年在文化局邀請下，將《小貓巴克里》電影情節、場景、人物復刻到現實中，打造今年春節最吸睛、最有趣且讓貓奴們融化的小貓基地，展期即日起至4月5日，一路陪伴大小孩子到兒童清明連假。

文化局表示，《小貓巴克里》以台南街景為藍本躍上大螢幕的，此次以展演方式復刻「上映」，最吸睛的莫過於約3.5米高的小貓巴克里大型造型氣球斜躺屋頂上，這幾天已經成為鄰近旅遊景點最醒目地標。

戶外小貓派對互動裝置區，則吸引許多民眾爭先拍照，成為最熱門的打卡景點；館內一、二樓主展區，另還有朱大人滑梯、小貓公車窩等具趣味及互動性設施，全館展覽觸目所及皆為臺南人熟悉日常街景，舉凡台南火車站、西市場、水仙宮、神農街、國華街等台南元素，讓人走進展覽猶如遊走一趟台南。

此次同場加映的還有香格里拉遠東國際大飯店，提供獨家贊助，展期1樓大廳除精心策畫小貓巴克里互動拍照裝置藝術區，也推出「躲貓貓」遊戲，找到10隻可愛的小貓巴克里就可獲得用餐折扣獎賞，飯店更加碼推出限量限定禮盒、造型飲品，以及兒童清明連假限定開放的「小貓巴克里」動畫電影院、房客限定小貓巴克里市區景點巴士等。

為吸引更多外地遊客前來參觀展覽，文化局更特別與台一大車隊、中華衛星車隊共同合作，凡即日起自2月9日至2月28日展覽期間搭乘指定之計程車參觀「躲貓貓：小貓秘密基地展」的民眾，即可獲得限定小禮物1份及50元乘車券1張，數量有限，送完為止。

因應防疫，展覽更首度實施樓層人流管制，同時段進館人數達90人以上，即啟動樓層人潮分流管制；展館將透過網路事前、會場電子看板、走動式舉牌等方式進行多元宣導。

(中時 )