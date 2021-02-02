台南市安南區1日深夜發生重大車禍，造成3對情侶6死悲劇，年齡在16歲至22歲之間，其中16歲羅女還有一個早她2分鐘出生的雙胞胎姊姊，2人感情非常好，得知妹妹不幸車禍身亡，姊姊在IG悲慟發文：「妳怎麼說走就走，下輩子讓妳當姊姊，我愛妳」，姊妹情深卻一夕間天人永隔，讓人看了不禁鼻酸。

這起車禍死亡的6人都是單親，身亡的羅女父親表示，女兒是建教合作學生，剛滿16歲就與大她2歲的楊男交往，直呼根本未到談戀愛的年紀，且小女兒上月24日外出就未返家，平常只跟雙胞胎姊姊聯絡，他都是大女兒轉傳才能知道小女兒近況。

姊姊向「ETtoday新聞網」表示，妹妹因為與爸爸起口角才離家，加上她想賺錢才會休學打工。因為擔心妹妹離家不知道行蹤，就在手機設定定位，所以妹妹去哪裡她都知道。

台南6死車禍，3男3女同事出遊疑無照駕駛超載釀禍。(洪榮志攝)

沒想到，妹妹離家打工卻斷魂於死亡車禍，姊姊得知消息後傷心在IG抒發多篇懷念心愛妹妹的貼文「前幾天一起唱歌竟然是最後一面，到底為什麼會這樣...」，希望妹妹趕快回來再打嘴砲，親她一下。

「我只比妹妹早出生2分鐘，也許是這樣2人的感情相當好，常常一起打打鬧鬧，也知道妹妹的男友」姊姊還說，她與妹妹的最後對話停在昨晚8點36分，當時她跟妹妹說：「我好美」，妹妹俏皮回：「屁」」，以為這樣的姊妹情感會一直持續下去，卻因為一場車禍天人永隔，只留下對妹妹的思念。

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(中時新聞網)