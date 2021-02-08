一位女子日前在臉書分享，她已逝世的外省籍公公自17歲起從軍至65歲，將人生大半時間奉獻給國家，經歷過蔣中正、蔣經國總統的時期，在48年間累積下的勳章與證書一字排開相當炫爛奪目，原PO也在文末驕傲地分享，「這是我家的傳家寶！」

女網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》發文，她透露自從嫁來外省家庭後，公公對她相當疼惜，比疼女兒還要疼，「我的公公根本是我的偶像」；原PO透露家中牆上掛滿公公從軍時驍勇善戰所累積下的勳章與證書。

原PO分享，公公常說，他17歲那年被抓去打戰，這一打就一直沒能回家，當時從軍時，甚至公公的弟弟還在母親的肚子中，等公公再次返回大陸的老家時，公公的母親卻已離開人世間。

女網友的公公驍勇善戰，從軍期間領回相當多勳章。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

女網友分享公公從軍時的黑白老照片，不少網友感觸良多，紛紛感謝前人種樹，才有今日的台灣。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

原PO對於公公沒能見到母親最後一面之事，感慨地說，「我真的無法想像那種內疚、那種遺憾到底有多麼的痛」；此外，公公去世前經常分享在戰場上的故事，包括如何被砲彈追著跑、如何躲避砲彈等等，更形容「歷史課本上面的故事正是公公所經歷的」，而公公一輩子努力來的，現在都成為原PO家的傳家寶。

原PO拍下金光閃閃的一枚枚精美勳章、標幟著公公姓名的軍牌，以及早已泛黃的黑白相片，吸引廣大網友的目光。不少網友也分享家中長輩的經歷，直說長輩還在讀國中時，共產黨突然打進家中，被迫從軍後，差點多次死在行軍的路上；「我爺爺奶奶外公也是外省人，爺爺是十萬青年十萬軍跟著蔣中正來台的，他們用生命保家衛國再也沒回去過，歷史真的不能忘，前人付出真的要感恩」。

也有其他網友認出原PO公公的勳章，回應「二星忠勤勳章，妳公公為國家奉獻超過30年耶」、「二星忠勤，不僅要服役超過30年，每年績效也要很好欸，精實軍人」、「台灣十大建設沒有他們，不會有繁榮的今天」、「向國家英雄致敬」。

(中時新聞網)