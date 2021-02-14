身為清大高材生的網紅愛莉莎莎，YouTube頻道擁有百萬粉絲，近日卻因為一部「不忍了！正式回應蒼藍鴿對我的各種指責」影片受到大批醫療人員抨擊，連腎臟科醫生也看不下去，痛斥她不要再凹了，「妳知不知道半夜被叫回醫院，只因為有人相信搏眼球的YTR的偏方或網路偏方導致要洗腎這件事有多痛苦？」對於影片惹來的風波，愛莉莎莎也在昨(13日)深夜PO文道歉了。

網紅蒼藍鴿是台大兒科醫生，前陣子曾在影片中直言愛莉莎莎去年發布的肝膽排石法」影片，教導大家各種錯誤醫學知識，讓愛莉莎莎不忍了，選擇在本月12號PO片反擊蒼藍鴿，未料卻引來大批醫界人士氣憤留言，「我爸是小兒科醫師，他看完影片只說一句莫名其妙哈哈哈哈，他還說如果有小孩真的照你的偏方做的話他會叫家長提告」。

正式回應蒼藍鴿對我的各種指責｜愛莉莎莎Alisasa

還有腎臟科醫生吐槽，要愛莉莎莎別再造成醫療人員的困擾了，「拿Google的資訊來跟7年的醫學系攻讀對抗？我真的是沒看過比妳更可笑的了」、「妳知不知道半夜被叫回醫院，只因為有人相信搏眼球的YTR的偏方或網路偏方導致要洗腎這件事有多痛苦？」也有前護理師無奈稱，不要拿錯誤資訊誤導民眾，造成醫療資源浪費好嗎？

對此，愛莉莎莎也被發現悄悄地把影片標題從「不忍了！正式回應蒼藍鴿對我的各種指責」改成「正式回應蒼藍鴿對我的各種指責」，還關閉了下方的留言功能。

接著她更在深夜PO文回應，但不是針對影片惹出的風波道歉，而是針對以下2點道歉，「我是愛莉莎莎，對於過年佔用大家寶貴與家人相處的時間，以及今天臨時關留言而跟大家說聲抱歉。」更重啟影片留言，稱自己已經準備好來了解並接受所有人建議，會在過年這段時間好好吸收並了解每則留言，謝謝每一個願意給她建議的人。

(中時新聞網)