大陸女星選秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季熱播中，不久前才天后級歌手那英和容祖兒陸續在節目落淚引起爭議，最新一集更公布淘汰名單，出道逾20年的女演員程莉莎也在其中；程莉莎結婚多年的老公郭曉東一直在背後支持她，事後也安慰她「淘汰了沒關係」，短短幾句話看出他們有多恩愛，暖暈粉絲。

節目《乘風破浪的姐姐》第二季最新一期的競演舞台後，公布第二輪淘汰人選，分別是阿蘭、宣璐、金巧巧、左小青和程莉莎；而郭曉東從愛妻程莉莎上節目後，一直在背後默默支持，還經常在微博發文替她打氣加油，在得知愛妻遭到淘汰，馬上發文鼓勵，超暖心舉動閃瞎大票網友。

郭曉東得知愛妻遭到淘汰，馬上發文鼓勵，超暖心舉動閃瞎大票網友。(圖/ 摘自郭曉東微博)

郭曉東19日下午更新微博，表示「郭曉東的太太，程莉莎你（妳）好。淘汰了沒關係，趕緊回家做飯吧」，不僅標記程莉莎，還附上她在節目中表演的畫面；郭曉東的一段話讓網友紛紛戴上墨鏡，「高調秀恩愛啊」、「結婚14年感情還這麼好」、「在家難道不是你做飯嗎」、「單身狗看了特別羨慕啊」。

程莉莎和郭曉東在2007年結婚，2010年剖腹產下一個寶貝兒子，兩人經常大方曬恩愛，結婚多年感情仍那麼好，彼此間深厚的愛，鐵粉們都看在眼裡，因此有些網友批評郭曉東的發文「不尊重」程莉莎，了解他們夫妻倆的人根本不當一回事。

(中時新聞網)