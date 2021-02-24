大陸女星金莎在2002年以電視劇《十八歲的天空》，以乖乖牌的校花角色「藍菲琳」走紅，接著在2005年和林俊傑合唱《被風吹過的夏天》爆紅，金莎也以此被台灣觀眾所熟悉，而金莎近日則被網友捕獲搭地鐵照，只見金莎身穿寬鬆上衣、一雙長腿超吸睛，整體狀態超少女，一點都不像是已39歲。

陸網近日流傳一組野生金莎搭上海地鐵照，身旁的乘客都穿厚外套、長褲，唯獨金莎大玩下衣失蹤，只見金莎身穿七彩橫條紋寬版上衣，她大方露出一雙白嫩美腿，儘管金莎戴著口罩、低頭滑手機，但仍藏不住她星味。

金莎微博全文。（圖／取材自金莎微博）

野生金莎照在網上大獲好評，微博還以「路人鏡頭下的金莎」登上熱搜榜，可見話題超夯，對此，金莎昨則曬照，她還特別穿上當時搭地鐵的上衣入鏡，而金莎也發文：「路人鏡頭下的我不是我 美顏相機裡的我才是我」。

金莎保養有術，看不出來她下個月就要滿40歲了。（圖／取材自金莎微博）

金莎2005年和林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉爆紅，但兩人也屢次被傳曖昧情，不過金莎和林俊傑都相繼否認，並強調彼此都是好朋友，金莎日前則在訪談節目《定義》中，表示自己是單身，而39歲金莎去年則因登上女星選秀節目《乘風破浪的姐姐》，力拚和一群女星組團再次出道，也讓她再度成為話題人物，現在隨著金莎被拍到搭地鐵照，也讓她凍齡顏值和好身材成為焦點，不敢置信金莎下個月就要滿40歲了。

(中時新聞網)