小年夜的時候，總統蔡英文特別錄製了一段小短片向全體國人拜年。在影片的末尾，她向「講粵語的朋友」喊話，說儘管民主制度並不完美，但希望大家繼續保持信念、不要放棄。然而對比過去一年蔡政府第二任期的種種作為，這段喊話聽起來格外諷刺。

去年一個最具爭議的決策，就是蔡總統獨自拍板定案，並堅持要執行的含瘦肉精萊豬進口。從當初宣布要進口到已經正式開放進口的現在，蔡總統和行政院始終沒有向民眾說明的就是，「我們到底為什麼要進口有萊劑的美豬？」民眾應該值得一個比「這是歷任政府都面臨的問題」、「國際壓力頂不住了」還要更有說服力的答案，來接受自己和下一代以及下下一代，都必須暴露在瘦肉精風險的理由。

如果政府罔顧民眾利益，在壓力之下只會要人民逆來順受，那選出這個政府的意義是什麼？況且明明有不含萊劑的美豬也不去爭取，問官員用萊豬換到了什麼也說不上來，那麼人民到底還是不是國家和政府的主人？如果蔡總統相信民主，民主應該讓我們得到一個蔡政府始終不願意交代清楚的說法和解釋。

如果蔡總統相信民主，民主也應該讓她不敢任命自己的表姊夫當最高行政法院的院長。就算司法院當初說吳明鴻的選用是基於資歷、經歷和專業的考量，與他是不是總統的表姊夫無關。而總統府方面也說，最高行政法院院長的職位是司法院自己依循合法程序向上提報，府方只是尊重司法院的決定，所以並沒有干涉安排總統的表姊夫上任。但是瓜田李下，一個心中有民主的人，怎麼可能不顧外界觀感一意孤行呢？蔡總統恐怕是忘了就連川普上任時，把女兒女婿拉進白宮賦予高位，都被美國媒體譏為美國憲政的「家天下」大危機，而現在的川普又是什麼下場？

川普連任失敗和兩次彈劾危機，除了是被他自己的防疫政策和瘋狂失控的支持者搞砸之外，另一個很大的原因，就是美國的媒體依舊維持獨立自主的精神，發揮了強而有力的監督力量。多元自由的民主社會，本來就會有光譜上的不同意見。有人偏左有人偏右、有人激進有人溫和，如果只允許一種聲音的存在，不能理性看待不同的意見和想法，那這個社會還是民主社會嗎？川普當初就算再怎麼討厭CNN，也不過就是到處說他們假媒體罷了，從來也不敢真的說要把CNN關掉。然而蔡政府卻透過NCC把不同立場的中天新聞台給關掉了。

如果蔡總統相信民主，民主不會讓她剝奪媒體監督政府；何況言論自由是民主社會的底線，是不分貧富貴賤黨派的平等權利。在民主社會裡，不同意別人的立場，唯一的做法是用理性和努力去溝通和了解，而不是不准別人提出不同意見。解決提出問題的人，問題並不會消失，只是為未來埋下更多隱憂。

我們都相信民主，也想要守護民主。但是對照過去這一年來蔡政府的點點滴滴，蔡總統，妳相信民主嗎？

（作者為口譯工作者）