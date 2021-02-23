中職聯盟今（23）日舉行新春團拜和領隊會議，會長蔡其昌表示，目前國際上疫苗的生產已逐漸上軌道，新冠肺炎疫情看來將呈現緩和的趨勢，最近日本也一再宣示東京奧運一定會如期舉辦。而從種種跡象來看，預定6月間在台灣舉行的「6搶1東奧棒球最終資格賽」，如期登場的機會很高。

蔡其昌說，中職一定會全力與棒協、體育署合作，組成最強的國家隊應戰，無論組訓賽都會用最高規格來籌備。而他一向主張後勤工作一定要完善，提供球隊最佳後盾，讓球員無後顧之憂。還有賽前的情蒐工作也必須提前展開，派專人廣蒐各隊情資，協助國家隊知己知彼，爭取到最後一張奧運門票。

如果中華隊順利在國內開打的「6搶1資格賽」取得東奧參賽資格，屆時距離東奧開幕已很接近，馬上就要準備前往日本，按照蔡其昌個人對於施打疫苗優先順序的構想，應該以出國比賽的團隊優先。這時中華隊為了爭取最佳成績，避免受到疫情干擾，全隊上下就有提前施打疫苗的必要。

當然這還是要看疫情指揮中心的規定，畢竟疫苗的調度與施打本來就是由指揮中心調度，中職會全力配合。

(中時 )