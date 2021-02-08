湯姆布雷迪(Tom Brady)率領坦帕灣海盜勇奪第55屆超級盃冠軍，生涯7冠成為NFL空前人物，「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)的至尊地位是否被超車？美媒ESPN節目在超級盃開打前就談論過，若是布雷迪拿下這場偉大的勝利，至少他並肩喬丹是沒有問題的。

節目主持人史密斯(Stephen A. Smith)分析，一個強大的籃球員像是麥可喬丹可以一夫當關，在場上攻防兩端貢獻球隊，「再搭配一兩個明星球員就夠了。」美式足球的四分衛只負責進攻，很多時候需要優秀的龐大團隊來支撐。「然而布雷迪走到哪裡就贏到哪裡，這不能說是偶然了。他以43歲之齡擊退兵強馬壯的對手，必須肯定他是團隊運動史上最強的兩位贏家之一(與喬丹並列)。」

凱勒曼(Max Kellerman)認為兩人的成就絕對是喬丹更高：「喬丹品牌是世界最強運動品牌，任何品牌都望塵莫及，因為喬丹是終極的贏家。布雷迪可能是更好的領袖，但講到贏家，沒人比得上喬丹，他沒有幾勝幾敗的問題，6進6出都是總冠軍。」

退役NFL球員史畢爾斯(Marcus Spears)再次提醒大家布雷迪面對的難關，「NFL球員的平均職業生涯僅有3年半，我自己打了9年，湯姆布雷迪居然打進10次超級盃。想想看這難度：你轉隊了，你的球隊不強，你跟隊友不熟，你43歲了，然後你還是球隊打進超級盃的頭號功臣。」史畢爾斯表示他尊重NBA球員的成就，但兩者的難度不在同一等級。

(中時新聞網)