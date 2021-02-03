投機潮退燒，打壓周二紐約白銀跌逾10%；因芝加哥商品交易所(CME)提高交易保證金比率，促使投機買盤退場，因此打壓紐約白銀自8年高點回落，並重挫逾10%，而期金則跌逾1%；另外分析師表示，美元走強以及部分投資人獲利了結，亦成為黃金與白銀下跌原因。

周二(2/2)報價，2月黃金跌30.5美元，報每盎司1833.4美元，3月白銀跌3.02美元，報每盎司26.4美元，4月白金跌42.8美元，報每盎司1096美元，3月鈀金跌14美元，報每盎司2227.7美元。(商品行情網)

(時報資訊)