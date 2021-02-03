日本央行(BOJ)副行長若田部昌澄周三在一場對商界的線上會議指出，央行三月的政策檢討將不會撤回貨幣刺激，強調如果疫情進一步傷害經濟，已準備好維持或加大支援力道。

若田部指出，該評估將討論一些措施，確保央行能「有效地」和及時地處理未來任何經濟衝擊；關鍵是對於央行大規模刺激在成本和效益之間取得正確的平衡，使其能夠更持續和「靈活地」反應經濟發展變化。

若田部表示，想強調的是，政策審視不會涉及到降低貨幣刺激；它不僅只是為政策措施的成本。

隨著新冠傳染病的肆虐，日本已在一延長的時間內維持大規模刺激計畫。

若田部指出，政策檢視將不會對殖利率曲線控制政策或是2%的通膨目標進行全面的調整；央行將仔細檢查其工具，例如資產購買，讓它們更有持續性。

物價目標和政策架構目前都運作得很好，沒有必要改變，若田部強調重要的是將實質利率維持在低水準。實質利率的計算，為從名目利率扣除通膨預期。

若田部認為，由於疫情影響，通膨預期有所減弱，產出缺口也明顯惡化；經濟活動和物價的下行壓力將會維持很長時間，要達到2%通膨也需要相當多時間。

(時報資訊)