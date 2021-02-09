2020年12月大陸大規模工業企業利潤年增達20.1％，已連續七個月維持二位數成長，增速較11月加快4.6個百分點，累計2020年工業企業利潤增長4.1％，製造業拉動經濟明顯，展望2021年全年企業利潤總額，有很大機率會仍是二位數增長，復甦力強勁，且內需勢頭不減，企業融資協助業務擴張，收益持續增加，大陸高收益債基金具投資價值。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，全球需求修復，實體經濟主動補庫存的背景下，大陸2021年工業增加值每個月的年增率有望維持在較高水準。人行行長易綱表示貨幣政策將維持穩健基調、流動性將維持合理水準，降低市場對流動性將提前緊縮以遏止資產泡沫擔憂。根據IMF預測，大陸全年經濟成長率將達8.1％，加以大陸高收益債具相對投資價值，資金回流有利其短期修正後反彈。

林邦傑指出，穆迪發表最新報告顯示，亞太地區將會在大陸帶動下，較其他地區實現更快的經濟增長，主要受惠亞洲國家在初期已能控制疫情，製造業及日常活動恢復正常，減輕經濟停頓對企業的影響，大陸經濟穩健復甦，高收益債表現可期。

(工商 )