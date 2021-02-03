集保結算所公布2021年人才招募計畫，預計釋出16個職缺，招募資訊、業務及國際事務菁英，自今（3）日起至3月5日開放網路報名。集保表示，詳細徵才資訊可參考證基會和集保網站，歡迎跨域且具數位思維的新世代加入。

集保董事長林修銘表示，集保是一家以「利他共好」為核心思想的前瞻性公司，非常需要具有國際觀、對金融科技跨領域有興趣的新世代，加入集保大家庭發揮長才、成就夢想，共同擘畫金融開放大未來。

集保負責全台資本市場後台業務，提供權益證券、債票券、基金、期貨及跨境保管等5大服務，並建置集保e存摺、電子投票平台、防制洗錢平台、公司負責人及主要股東資訊申報平台、大數據分析應用平台等。

集保表示，公司創立超過30年，持續引進數位思維結合業務核心能力，運用金融科技提供市場多元創新服務，促進數位轉型與金融發展。目前營運以「數位與資安」為階段重點，以大數據為本、金融科技為用，推動金融服務走向數據化、精準化、敏捷化和智慧化。

集保指出，公司內部導入敏捷式開發與流程自動化（RPA），並針對疫情與市場情勢變化廣泛研擬策略，就業務面、資訊面、行政面等面向，希望建立容錯的文化與創新措施增加公司韌性，因應後疫情時代新挑戰。

集保表示，公司依據每位同仁學習需求，規畫完善的教育訓練計畫，盼讓員工與公司一同成長，並有多元社團活動，讓員工在工作之餘能紓解放鬆。同時，亦重視員工家庭生活，提供多元旅遊補助，高額生育補助等多項福利。

(時報資訊)