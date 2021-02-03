中澳關係不斷惡化，截至目前為止未見改善，不僅影響兩國貿易，也波及其他交流。前總理陸克文近日受訪時，抨擊莫里森政府的政策錯誤，甚至是完全走錯了方向，並談到近期莫里森就對華及貿易問題曾向他請教，並獲得他支持的說法，澄清那根本是「胡說八道」。

之前，莫里森曾公開表示，他已就「如何與大陸打交道」分別請教了兩位前總理霍華德和陸克文，並指澳方正尋求與大陸對話，將繼續致力接觸北京。

澳洲《星期六報》（The Saturday Paper）報導，陸克文受訪時表示，早在2019年5月莫里森贏得大選後不久，兩人就在悉尼展開過一次私人談話，那一次的談話是由他本人發起的，主要是在幫助新當選的莫里森，就如何處理和解決中澳關係的困難問題提供一些方法。但後來澳洲政府的對華政策，朝著完全不同的方向發展。

陸克文還批評莫里森的對華態度大錯特錯，「這種事情幾乎只會在澳洲發生，只要決策事關大陸，莫里森和他的政府部長們就會習慣性地拿出擴音器對大陸嚷嚷，不停地為國內極右翼勢力輸送彈藥」。他曾建議莫里森學習日本的外交手段，收起「擴音器」。

「莫里森的聲明完全是胡說八道！」談到莫里森曾向他請教的說法，他說，自2019年5月那場私人會談之後，他與莫里森只有過兩次書面交流。第一次是在新冠疫情早期，當時他提出要幫政府從海外採購防護用品；第二次則是在他與大陸外交部長王毅會面之前。之後，莫里森並沒有與他對話或請教任何建議。

陸克文強調，如果莫里森聲稱，目前澳洲的任何對華戰略方向都是基於與他的實質性磋商，或是得到了他的支持，那完全都是謊言。

(中時新聞網)