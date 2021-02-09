中廣董事長趙少康8日接受媒體訪問，表示他有意問鼎2024年大位，強調台灣經濟上依賴中國，安全上依賴美國，因此應該在美中兩大強國之間都維持交往，才是最佳生存之道。相對於蔡英文總統在兩岸政策上的一昧務虛，趙少康的兩岸政策無疑更為務實。

首先，趙少康認為兩岸關係應是一種可以合則兩利、共創雙贏的關係，不僅格局較蔡英文更大，在氣勢上也更為恢宏。不幸的是，蔡英文政府一開始就秉持「聯美抗中」路線，不僅在國家發展的大方向以北京為敵，而且在「武漢肺炎」與「中國疫苗」等小地方也與大陸斤斤計較。甚至在拜登總統宣布不以地區等歧視性名稱稱呼新冠肺炎後，閣揆蘇貞昌仍高調堅稱「武漢肺炎」。當大陸表示要提供台灣「中國疫苗」時，蔡政府卻諷刺說「是否要對台灣人民進行人體實驗？」

其次，蔡英文在去年國慶文告向大陸遞出橄欖枝，北京未予回應，今年她在元旦文告再度釋出善意，大陸國台辦乾脆以一句話回應：「不提九二共識，一切免談！」2月9日，她又在農曆年前表示兩岸人民同屬華人，祝賀大陸人民新春安康，並希望在疫情獲得控制後兩岸人民可逐漸恢復正常而有序的交往，但因未提「九二共識」，大陸恐怕不會認真看待。

畢竟，表達善意非一朝一夕之功，必須經年累月言行合一，才有可能竟功。眼見拜登新政府促談壓力將至，蔡英文才臨時抱佛腳遞出橄欖枝，無疑就是務虛。

趙少康則本來就接受「九二共識」，也同意這是兩岸文書驗證、共同打擊犯罪、商業糾紛等事務性協商的對話基礎，既不涉主權，也與統獨無關。他的這種態度當然是務實取向。可惜，當民進黨將「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，國民黨就嚇得將「九二共識」放進冷凍櫃，不敢再提」。然而，「九二共識」不論是改善兩岸關係，還是在國內大選都是繞不過去的議題，趙少康提前表態接受「九二共識」，就是務實以對，勇敢面對兩岸與國內選舉的政治現實。

第三，趙少康認為台灣在經濟上不可避免要依賴大陸的看法就很務實。台灣去年從大陸享有的順差高達1405億美元，而台灣從美國得到的順差卻只有179億美元。這是2020年1月11日投票給蔡英文的817萬選民中絕大多數都不知道的一點。

蔡英文在這方面則是超級務虛派。她領導1450網軍帶風向，對大陸幾乎無所不批，但幾曾看到他們批評兩岸「經濟合作架構協議」（ECFA)？民進而黨動輒批評大陸「對台26條」與「對台31條」是「統戰印謀」與「包藏禍心」，但卻從不敢對ECFA說半個「不」字。支持蔡英文與民進黨的選民如果看到民進黨政府苦苦哀求大陸不要中止ECFA的說帖，恐怕不會相信那些令人臉紅的話是出諸於民進黨文青的手筆。

最後，蔡英文自詡最會「護主權」，但自從她2016年成為總統以來，她不僅在邦交國上節節敗退，連不少代表處、辦公室都被迫遷的遷、撤的撤。更糟的是，國民黨主政時期參加的「世界衛生大會」（WHA） 年會與「國際民航組織」（ICAO）3年一次的大會，民進黨政府都只能在會場外搖旗吶喊。在她領導下，「護主權」只是幌子，務虛為主的外交只是大內宣的工具。

反觀趙少康，主張要在美中之間採取等距，兩邊都不得罪，還有機會操作槓桿左右逢源，自然務實可行。國內、兩岸與國際情勢都在變化，但不變的是趙少康的務實與蔡英文領導下的民進黨的務虛。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）