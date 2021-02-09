新冠肺炎疫情未歇，疫苗被視為終結疫情的希望。中央流行疫情指揮中心先前曾表示，還有500萬劑疫苗正在洽談中，今日晚間指揮官於電視節目中被問及是否是輝瑞疫苗時極力否認，但被問及是否是莫德納，則笑言，現在幾乎都可以說了，程序都已經完成了。他也揭露，目標疫苗數量為3000-3500萬劑，現在已經快穩住3000萬劑了。

陳時中今受邀接受《鄭知道了》專訪，主持人鄭弘儀問及，有媒體報導指500萬劑輝瑞疫苗4月就會到貨，陳時中立即否認，表示即將公布。主持人追問有沒有可能是強生，陳時中表示強生疫苗還沒獲得緊急授權，不過強生打一劑可以有66、76%的保護力。

主持人再追問，那500萬劑疫苗是不是莫德納？陳時中笑而不否認，並表示「幾乎都可以說了，大家也覺得這是一個相當不錯的疫苗，程序都已經完成了」。他坦言，自己很擔心圭亞那事件重演，說老實話，他一直很害怕這樣的事情，常常受到大陸的阻撓。保密協定以外就可以講，寧可踏踏實實做每一步。防疫是全人類的事情，大家都應該要開大門走大路。

對於接下來的疫苗接種政策，陳時中表示，自己希望能有3000萬疫苗，目標是3000-3500萬劑，現在已經快要穩住3000萬劑了（含國內疫苗）。國內疫苗高端、聯亞正在努力中，品質好，政府也會全力協助他們，自給自足很重要，光是新冠肺炎流感化就需要大量疫苗。如何掌握藥物、疫苗，這已經是國安的事情，需要嚴肅以對。

至於是否會採用大陸疫苗，陳時中表示，我們法規上不接受大陸生產的疫苗，但大陸生意人賣不是大陸製造的合格疫苗可以。過去我們每次想要開放一些大陸製劑時，都會出現不良的事件，在這個節骨眼，我們也沒有考慮修法開放大陸疫苗，大陸疫苗目前也沒有列入我們專家小組的候選疫苗。3月起，我們就從各國資料來研析那些疫苗有效，目前大陸疫苗都沒有科學證據、文獻，技術性資料也不足，因此沒有列進來，連門檻都沒有就不會想到修法問題。

陳時中也表示，目前以色列的疫苗接種率為4成多，阿拉伯聯合大公國和英國則是約3成多。以色列一天的新冠肺炎發生率從上周的8000多人，降至2000多人，這究竟是疫苗的作用還是基本管制，再觀察大概2周就會知道。

(中時 )