不少長輩喜歡自己在家醃製食品，一名女網友昨（14）日打開媽媽存放21年的醃梅子，發現整罐變成「黑濃湯」，看起來十分嚇人，讓她猶豫到底還能不能吃，只好上網發問求助，沒想到竟釣出不少內行網友想要收購，直呼這陳年梅子是「極品」！

有不少內行網友看到這罐醃梅子都紛紛直呼「這是極品」，開始瘋狂喊價收購。(圖翻攝自FB/爆廢公社二館)

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示她媽媽醃製了一罐梅子，截至今年已經滿21年了，昨天她打開後發現梅子已經變成黑嚕嚕的一罐「濃湯」，嚇得她驚呼「我的天阿，請問這還能吃嗎？」

文章曝光後，有的人急勸，「那種長期醃漬品不要輕易嘗試」、「建議帶去急診室門口吃」、「還是先拿去檢驗一下再吃比較好... 」。但也有內行人出面表示，梅子只要沒有沾染到水分、沒有發霉，基本上都不會變質，而且越陳越香，「這個是極品」、「跟老菜脯一樣越老越值錢」、「很讚！我之前吃過40年的也沒事」、「長輩說對身體好」還吸引不少人喊價收購。

此外，更有人引用動漫《烏龍派出所》裡「被詛咒的梅子壺」這一集，主角兩津勘吉意外發現祖先留傳400年的陳年梅子價值20億日幣，向同事索討時才發現已經被吃光，讓他當場崩潰。網友看到之後紛紛笑稱，「《烏龍派出所》都沒在看嗎？這越老越值錢」、「你該不會是兩津家的人吧」。