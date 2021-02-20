部立桃園醫院19日正式歸隊，在「復原啟動、防疫歸隊」的慶賀現場，衛福部長陳時中一出現，全場醫護人員立刻高舉雙手歡呼、興奮大喊，拍照、擁抱與索取簽名的呼喚更是不絕於耳，宛如偶像明星登場。港媒直言，外界曾形容陳是「病毒培養出來的台北市長」，雖不禮貌卻凸顯了疫情帶給他得天獨厚的政治舞台；就連醫生出身的前民進黨立委沈富雄，都對桃醫過於美好的數字表示質疑，然「真相」永遠都在民進黨的口袋。

香港媒體《中評社》20日評論表示，部立桃園醫院的「復原啟動」可視作民進黨2022縣市長選舉的「復原啟動」；陳時中至今被認為是最有條件與實力，與被視為「國民黨明日之星」的立委蔣萬安在台北市長選戰一拚高下者。

評論強調，外界曾形容陳時中是「病毒培養出來的台北市長」，這個稱號雖不禮貌，卻也凸顯去年一整年疫情帶給他得天獨厚的政治舞台；就連這次桃醫事件，本來他一度看似要被病毒擊垮，最終卻也「關關難過關關過」，可見掌握行政資源與媒體優勢的執政黨，很容易形塑一個讓人很樂觀的態勢。陳的志得意滿，讓他在被詢問近期民調略有下降時，都能笑回：「今天如果在這裡（指桃醫）辦民調，我一定第一！」

沈富雄曾對桃園醫院事件起疑，認為「（檢查報告）數字美到令人難以置信」，因為除了21例確診外，沒有1例是無症狀的感染者，專家們整天擔心的「定時炸彈」——無症狀帶原者，在這麼重大危機的發生地竟1例也沒有，21例都是毋須經過第三者傳播被直接感染的，讓評論驚呼：「這是多麼駭人聽聞的奇聞！」面對聲勢的看俏與陳時中每日記者會中「自語式」的表現，評論意有所指稱：「『真相』永遠都在民進黨的口袋。」

(中時新聞網)