總統府發言人張惇涵昨(20)日在臉書上分享一日行程，從清晨5點半就開始他忙碌的一天，張惇涵稱其為「817萬人的期待」。這句話引爆網友的不滿，痛批蔡英文政府才連任第一年，就不演了，難道除了投她的817萬人以外，都不是人嗎？

張惇涵在臉書上表示，發言人的日常，不是在行程上，就是在會議上。但就像蔡英文總統所說的，「執政團隊像是急行軍」，短短的一句話，背後表達的是，817萬票不是讓執政團隊自滿的，是817萬台灣人民，扎扎實實用選票給的深重期待，執政團隊負重前行，沒有一刻能夠停下腳步。

這段話引發網友的不滿，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」就發文痛批表示，蔡政府的官員第二任就這麼敷衍嗎？為何僅為817萬人服務？你們領得不是全民的納稅錢？不應該是全民的公僕嗎？

該文也引來其他網友討論，表示「2300-817=外國人」、「這是公然挑釁了」、「沒投票給英皇的，都是中共同路人」、「民進黨現在再怎麼荒謬，只要大選前賣一下芒果乾，就通通沒事了」、「不期不待沒有傷害」、「817萬人要不要自己一國？」

(中時新聞網)