孫協志與王仁甫、許孟哲主持中視《飢餓遊戲》邁入第5年，擁有許多死忠鐵粉，孫協志21日在臉書忽然曝真實心境寫下：「《飢餓遊戲》以飢餓為主概念，搭配遊戲來傳達珍惜食物的精神，這幾年來已挨餓超過了5000個小時，當然也受了不少大小傷。」

孫協志提及過去該節目還能得到金鐘入圍的肯定，著實給了所有人一劑強心針，「辛苦卻值得，但這兩年，卻連個入圍的邊都摸不著，說實在，真的錄得心力交瘁，過完年是新的開始，這時候要做主持陣容的變動，也是必然的」。並感謝觀眾一路相挺，令人相當驚訝。

孫協志經紀人對此表示：「是有討論到節目更新或主持異動，但更細節的部分以電視台的說法為主喔。」

中視則回應：「《飢餓遊戲》是中視的招牌節目，對於製單的努力與主持群的拚勁與付出，非常感謝並深表肯定。而節目已進入第5年，求新求變是必然的，年前節目部確實跟製單開會，確認將在年後進行改造，內容也包括了主持群的調整。製單初步已跟主持群進行溝通，但因製單還在放年假，目前等製單正式上班後，向中視提出較明確的計畫。」

(中時 )