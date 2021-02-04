美國之音4日報導，美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）3日在佛羅里達國際大學國際公共事務學院主辦一場論壇，發表離任後首次公開演說，進言拜登政府，希望他們不要跌入中國的談判陷阱。他說，中國在談判時非常善於採取拖延政策，在川普政府時期，美方一個重要的策略就是不允許中國把談判的時間拉得過長。

美國之音報導，「對於美國來說，我們要對中國施壓，盡快解決中國正在進行的那些危害於我們的國家安全、繁榮和民主的事情，」他說，「所以，不要落入北京一次又一次設置的陷阱，也就是試圖引誘美國進行長期的、正式的中層談判。」在川普政府之前，美中進行了多年的戰略經濟對話，但是在解決貿易不平衡方面並沒有取得顯著的成績。

博明表示，在2017年，前任貿易代表萊海澤為內閣展示一張圖，顯示20年間「美中陷入各種對話，然而美國對中國貿易逆差和中國侵犯智慧財產權卻不斷升級」。

博明還談到新冠病毒起源問題。他認為，中國政府的做法使得全世界可能「永遠無法得知病毒到底是在哪裡出現」。他表示，前國務卿蓬佩奧卸任前發布一份文件，介紹有關新冠病毒起源目前全部掌握的資訊清單。「文件中有一點新資訊，那就是中國軍方在武漢病毒研究所扮演的角色，而在此之前這從未被披露過」，他說。

他說，清單中還談到了武漢病毒研究所內部在2019年11月就發生了類似流感的疾病。

美國之音報導，博明的妻子是病毒學家，曾在美國疾控中心實驗室工作多年。博明說，「我的夫人對我對這場危機的理解很有幫助」。博明在1月6日國會遭衝擊當天，辭去川普政府白宮副國家安全顧問職務。他被稱為「對華冷戰的設計師」，同時也被視為「相對傳統而保守的國際主義者」。他於2017年加入國家安全團隊，參與起草國家安全戰略文件，把中國明確定位為美國的戰略競爭對手，對川普政府的對華政策變化具有重要作用。

(中時 )