耕興（6146）公告2021年1月合併營收為新台幣3.34億元，較去年同期成長44.26％。受惠於5G手機及高階Wi-Fi網通案件的檢測需求持續加溫，2021年1月合併營收創歷史新高。

耕興表示，由於疫情因素帶動遠端應用產品的快速成長需求，目前公司所接獲5G NR手機、CPE、筆記電腦，平板及WiFi 6、WiFi 6E高階網通案件量皆較去年同期大幅成長。因此，公司已安排今年春節期間的加班方案，全力配合客戶上市時程的需求。

根據美國聯邦通信委員會(FCC)網站資料顯示，2020年度美國FCC登錄的智慧型手機認證總件數為876件，其中耕興所檢測的案件共有134件，市占率達15.3％，市占率世界第一，大幅領先第二名(中國)與第三名(美國)的10.7％、8.8％。

同年度，耕興在美國FCC登錄5G NR認證件數為53件，產品類別包含手機、MiFi寬頻分享器、CPE 和NB等。5G NR包含FR1(又稱Sub-6GHz，即6GHz以下操作頻段範圍)和FR2(毫米波mmWAVE頻段，24.25GHz~52.6GHz)。

今年1月份，耕興為全世界第一家取得 NCC(國家通訊傳播委員會)的5G FR2產品證書；也是台灣唯一在手機及筆電取得美國FCC及台灣NCC 5G FR2證書的實驗室。

(工商 )