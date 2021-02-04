特殊學名藥廠法德藥(4191)抗思覺失調症用藥富馬酸(口奎)硫平緩釋片、抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片出貨穩定增加，拉動營收續創新高。1月營收6,232萬元，年成長335％，月成長51％，再創單月歷史新高紀錄。

法德藥專注開發高技術門檻的困難學名藥與利基學名藥，產品上市後具有高度競爭力，有利快速提高市佔率。(口奎)硫平緩釋片、左乙拉西坦緩釋片以及長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablets）均處於量產初期的快速成長階段，隨著通路據點及通路採購量增加的雙重效果，今年營收將持續走高。

(口奎)硫平緩釋片2020年開始在大陸順利量產出貨，每個月的出貨量穩定成長，是法德藥營收大增的主要原因。而且法德藥取得50mg、150mg、200mg、300mg、400mg五個劑量的首仿藥證，產品線齊全，具有相當的競爭優勢，在陸續完成中國各省級行政區掛網公示之後，通路布局已趨完整，有利於爭取更高的市佔率，2021年隨著通路據點及通路採購量增加，公司出貨量可望再大幅成長。

美國市場方面，左乙拉西坦緩釋片出貨量穩定增加，對1月營收有明顯貢獻，後續可望穩定接單；美托洛爾緩釋片也將開始出貨，因有量產技術門檻，且公司在美國通路布局完整，預期今年即可取得一定的市占率，為法德藥今年營收維持高成長的重要動能。

(時報資訊)