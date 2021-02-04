蘋果在2017年取消iPhone 7系列機身上耳機孔後，推出全新產品-真無線耳機AirPods，成功塑造話題並且帶起產業旋風。蘋果究竟何時會再推出全新產品，外界都相當好奇。投行摩根大通（JP Morgan）稍早發出報告，與先前財經外媒看法相同，推測蘋果將會在2022年推出全新VR頭盔！果粉們期待嗎？

《iMore》網站解讀摩根大通的最新報告，他們指出蘋果所推出的VR頭盔的工業設計會與其他品牌的VR頭盔接近。據了解搭載了六個鏡頭以及一個LiDAR光學雷達瞄儀，可以繪製出周遭的環境圖。

為了能在2022年順利推出，其大部分的零件會在2021年第四季開始製造。摩根大通公布的供應鏈包含：晶片將由台積電製造、鏡頭則來自大立光與玉晶光、和碩承擔組裝作業。摩根大通認為，因為原料成本高昂，超過500美金，蘋果的VR設備將鎖定高階消費市場，價格比現有的VR頭盔還要更貴。

先前財經外媒記者Mark Gurman也針對蘋果VR頭盔發表類似看法，他也認為預計會在2022年推出，且同樣認為VR頭盔的價格會比其他競爭對手貴上許多。

而據了解，蘋果推出VR頭盔設備，是為了其AR(擴增實境)眼鏡（或類似產品）作為鋪墊。相對於VR頭盔，摩根大通指出蘋果期待正在開發中的AR眼鏡能夠具備輕巧、美觀、容易配戴等特性，且期待能夠長期使用。也可能會類似傳統眼鏡，支援鏡片訂製的需求。而由於AR眼鏡面臨工業設計規範還有供應鏈管理上的困難，很難在未來12-18個月之內發表。

除了蘋果很有可能正在醞釀全新的硬體VR/AR產品外，蘋果向來令人印象深刻的是其整合軟硬體與服務，改變人們使用習慣的能力。蘋果所設計的VR頭盔或者說AR眼鏡將對人們生活帶來哪樣的改變，又將形塑哪些全新的行為，或許更令人期待。

(科技)