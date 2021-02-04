新光三越副董暨總經理吳昕陽上周始發布積極發展新型店模式，隨即簽下進駐Diamond Towers合作意向書，正式插旗台北東區！儘管面積達4,400坪，但據稱營業部分2,800坪，有望以國際精品1至3樓獨立櫃位招商，預計明年登場。

「Diamond Towers」號稱台北最大規模都更案，原「正義國宅」耗時20年變身豪宅案，為不動產業界視為台北東區華麗轉身的指標案，從三圓建設接手開發之後一直與主導台北東區百貨舵手的SOGO洽談，但最後由新光三越奪旗，亦為業界認定係自去年新光三越改組以來，新任董事長村上英之、副董事長吳昕陽「台日新團隊」展現雄心壯志的開始。

新光三越疫情年逆風高飛，2020業績超越前年達807.7億、年增0.3％再創新高；吳昕陽強調今年將著重新事業、新顧客與新渠道等三大策略。其中，新事業涵蓋「打造不同模式店型或商場」、擴大自營事業等 ；且透過線上線下橫向跨業打聯盟戰，可望迎來新顧客，同時創造出新渠道平台，預計全年業績將挑戰821億元目標、年增近2％，他同時信心滿滿，三年1,000億目標應該會很快就達成，而除了明年展台北東區店，還有不同模式店型還在他的口袋名單中。

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