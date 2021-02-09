晶華國際酒店股份有限公司(2707)公告1月營收5.29億元，因去年農曆新年落在1月，比較基期不同，加上今年1月國內疫情升溫，台北晶華酒店企業尾牙預定場次遞延，年減8.19％。展望後市，因國門不開，內需旅遊與餐飲暢旺，旗下有太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅與捷絲旅等多品牌飯店的晶華酒店集團可望受惠，首季業績仍可望成長。

內需消費市場熱絡，專精於服務高端市場的麗晶精品各店家營運狀況良好，和去年同期營收相比大幅成長了60％，主要是因為館內珠寶、時裝等時尚品牌，在年初密集的舉辦各式VIP鑑賞活動，而麗晶精品也延伸集團優勢、整合台北晶華酒店的頂級餐飲與五星住宿等資源支援各品牌活動，提供金字塔頂端客層更豐富的高品質消費體驗，藉由忠誠且強大的聚客力進一步提升業績。

此外，麗晶精品更強化了「全面防疫服務」、提供寬敞且衛生無虞的購物空間，並積極「展現與五星級飯店共構的優勢」、持續整合吃喝玩樂等資源，提供一站式的城市度假享受。同時「增加餐飲名店進駐的比重」，新的品牌帶進新的客群，餐飲服務則提高了來店頻率。而麗晶精品最擅長的貴賓服務則持續進行「VIP服務禮遇升級」，購物管家的角色已經晉升為與顧客關係更為緊密的生活管家，在全方位照顧購物貴賓的情況下，會員人數也有40%的成長，更吸引了頂級車商及信用卡等攜手展開多元的「跨界行銷合作」。展望2021年，麗晶精品將持續深化上述的五大策略方針，致力打造更優質的購物環境、服務更廣大客群。

面對疫情衝擊，晶華酒店董事長潘思亮推動轉型，帶團隊持續推出各種活動方案，維持飯店營運動能，因此獲頒「最佳負責人」獎。客務部訓練經理游惠文則因協助規劃觀光產業「轉型培訓課程」有成，獲選為「最佳經理人」獎。而太魯閣晶英酒店更因疫情期間名列前茅的經營績效、優質貼心的服務與絕佳的顧客滿意度，榮獲「最佳觀光旅館及旅館業團體」的殊榮。

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