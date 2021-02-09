玖壹壹將於4/24 在台北流行音樂中心開唱。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹即將舉辦LOCAL「不確定會不會巡迴演唱會」。（混血兒娛樂提供）

本土天團玖壹壹挾著高人氣，在農曆牛年前宣布好消息！將於4月24日首度在台北流行音樂中心舉辦玖壹壹LOCAL「不確定會不會巡迴演唱會」，這也是三人出道11年來，第3度的大型售票演唱會。玖壹壹2019年底剛唱過小巨蛋，北流是新場地，設備、整體環璄都很新，因而這次選在北流開唱，期許疫情趕緊平息，屆時就可以與樂迷朋友們好好派對一番。

這次演唱會是有別於過往玖壹壹的不同演出，健志透露：「過往總是動畫、舞者、道具都很豐富，但這次以樂團形式演出，來個期間限定玖壹壹樂團，著重以樂團編曲的形式來呈現。」洋蔥表示，「跟過往小巨蛋演唱會不一樣，可以讓大家看到玖壹壹跟樂團的尬歌演出」，另外今年《極島冒險》真人秀播出很多迴響，希望會有段呈現熱帶島嶼的風格，也可能會帶第4位成員愛犬「阿弟」上台演出，打趣說：「阿弟要先經過訓練才能上台 不然觀眾可能只看到3秒，牠就跑去台下了，呼籲大家不能穿毛茸茸的衣服，牠看到會很興奮跑去咬唷！」

春風期待能與粉絲比較零距離，洋蔥也興奮說：「我們可能會走到台下演唱，希望現場觀眾high起來。」略顯發福卻不打算減肥了，「這樣要逆向思考，要走不同風格，不走脫衣路線，而且春節年假好吃的東西很多，這是一定要吃的」。至於這次巡演能演出幾場、到哪些城市開唱，在全球飽受疫情肆虐下，很多計劃趕不上變化，玖壹壹表示「真的不確定」。

新春即將來歷，問及假期規劃，春風直言：「每一年都一樣，今年年菜多加一盤菜！」笑說都會固定放家用在爸爸床頭上，在家都會去看一下床頭還有沒有家用。健志祝福：「希望大家平安！」一定是包個吉祥數字「66666」給爸媽；洋蔥表示：「新年新希望就是希望荷包滿滿、身體也健康。」對於毛小孩更是寵愛，要親自下廚煮肉跟菜、蛋給牠吃一頓好吃的年菜，與女友穩交多年是否怕被長輩逼婚？他泰然：「我不會被逼婚，緣分到了自然會結婚，可能是完全沒有負債的時候，現在還有貸款要繳。」

(中時 )