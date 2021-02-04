韓國總統文在寅今天在推特發文表示，上午與美國總統拜登通話，約定將韓美同盟關係再升級，並盡快擬定對北韓戰略，這也是拜登上任後首次與文在寅通話。

文在寅今早透過官方推特帳號以韓英雙語發文表示，剛才與美國拜登總統通話，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、氣候變遷、經濟兩極化等全球重重危機中，歡迎『美國回歸』。

文在寅也說，雙方約定以共同價值為基礎，進一步升級韓美同盟，並在朝鮮半島和平及國際未解議題上持續共同合作對應。

韓聯社報導，青瓦台發言人姜(王民)碩表示，文在寅與拜登通話約32分鐘，雙方達成共識，認為必須要盡快共同準備全面性的對北韓戰略。

姜(王民)碩轉述，文在寅向拜登表示希望韓美合作努力推進朝鮮半島非核化及永久的和平安定；拜登則稱韓國為解決朝鮮半島問題的主要當事國，並表示將與韓國就共同目標緊密合作。

自拜登1月20日上任以來，僅經過14天就與文在寅通話，兩人在去年11月12日、拜登確認當選時也曾進行通話。（編輯：韋樞）1100204

(中央社)