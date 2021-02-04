彰化縣田中鎮北路里社區，一處因都市重劃遭腰斬的老舊三合院社區，因長年廢棄，鋼筋外露、雜草重生，變成社區灰暗的角落，去年在社區理事長田春蓮的號召下，與志工們同心協力，將老舊三合院打造成網美打卡點，綠映的草皮、紅磚步道、藝文舞台、還有藝術家畫作，讓原本破舊髒亂的三合院，變成充滿人情味的藝文空間。

北路里社區提出規劃駐地輔導計畫，向縣府申請到一筆經費，但金額不多，光買材料就不夠，多虧社區志工們幫忙，從環境整潔開始，清出一袋袋的垃圾，就連70歲的伯伯，都抬著割草機來幫忙除草，後面包括草地、地磚、舞台搭建，牆面粉刷，看得到的所有東西，都是志工伙伴們，一點一滴所打造出來的。

人去樓空廢棄將近20年的老宅院，布滿雜草垃圾。(田春蓮提供)

社區志工們一起幫忙，從環境整潔開始，包括草地、地磚、舞台搭建，牆面粉刷，看得到的所有東西，都是志工伙伴們，一點一滴所打造出來的。(田春蓮提供)

現在綠映的草皮、紅磚步道、藝文舞台、還有藝術家畫作，讓人完全無法將兩地連結再一起。(吳建輝攝)

現在這個空間算是北路里的口袋公園，也吸引許多文創青年，或藝術家進駐，更發展出特色文創市集，像是小田稻棧、日落音樂會等等。(吳建輝攝)

田春蓮表示，當時這邊真的很髒亂，很可怕，2017年她接任理事長時，就決心要將這邊重新打造，但詢問後這邊土地取得困難，小小一片共有持分的地主就有將近200位，經過3年的努力，辛苦取得一半以上的地主同意，去年7月送計畫到縣府，獲得計畫補助後，前後花了2個月時間，才將這邊整理起來。

田春蓮說，現在這個空間算是北路里的口袋公園，也吸引許多文創青年，或藝術家進駐，更發展出特色文創市集，像是小田稻棧、日落音樂會等等，提供在地藝術文人，一個分享與創作的天地，看到人去樓空廢棄將近20年的老宅院，脫胎換骨，變成時光記憶的老屋再造空間，也讓他們找回失而復得的「人情味」。

(中時 )